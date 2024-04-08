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8 квітня 2024, 19:21

Найбільший виробник чипів TSMC отримає майже $12 млрд від США

США планують виділити Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 6,6 мільярда доларів грантів та до 5 мільярдів доларів позик, щоб виробник чіпів побудував ще один завод у штаті Аризона. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

США планують виділити Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 6,6 мільярда доларів грантів та до 5 мільярдів доларів позик, щоб виробник чіпів побудував ще один завод у штаті Аризона.

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За попередньою угодою, TSMC побудує третій завод у Фініксі, додавши його до двох вже наявних у штаті, які, як очікується, розпочнуть виробництво у 2025 та 2028 роках. Загалом пакет підтримки сприятиме інвестиціям TSMC на суму понад 65 мільярдів доларів на трьох заводах. TSMC є ключовим постачальником чіпів для таких компаній, як Apple Inc. та Nvidia Corp.

Третій завод TSMC використовуватиме передову технологію виробництва і, за планом, буде введено в експлуатацію до кінця десятиліття. Міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що 2-нанометрові чіпи, які вироблятимуться на заводі, є критичними для нових технологій, включаючи штучний інтелект й військові потреби.

«Вперше в історії ми будемо виробляти найсучасніші напівпровідникові чіпи у великих масштабах тут, у Сполучених Штатах Америки, до речі, з американськими працівниками. TSMC планує вперше виготовити 2-нанометрові чіпи на Тайвані у 2025 році.», — сказала Раймондо.

Джерело: Мінфін
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zerotoler
zerotoler
8 квітня 2024, 19:46
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