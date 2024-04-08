Цьогоріч бізнес вже отримав пільгових кредитів на 25 мільярдів

Від початку року 6 400 підприємців отримали кредити за програмою «Доступні кредити » на загальну суму 25,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Зокрема, минулого тижня бізнес отримав 606 доступних кредитів на суму 2,5 млрд грн. Загалом від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 85,4 тис. кредитів на 292,2 млрд грн.

Зазначається, що з початку 2024 року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення обігових коштів — на 10,1 млрд грн, 5,2 млрд грн кредитів — бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, 4,3 млрд грн кредитів за програмою банки видали переробним підприємствам, 4,6 млрд грн — на реалізацію інвестиційних проєктів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах сільського господарства (48%), оптової та роздрібної торгівлі (25%) та переробної промисловості (17%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків.