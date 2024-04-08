Золото знову оновило максимум: 14-й раз з початку року

Ціни на золото 8 квітня продовжують зростати та оновили історичний максимум уже вчотирнадцяте від початку року. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Котирування червневих контрактів на золото на нью-йоркській біржі Comex на 13:46 за Київським часом зросли на 0,7% — до $2361,7 за унцію. З початку року дорогоцінний метал додав близько 12%.

Аналітики UBS зазначають, що ралі на ринку золота виявилося «швидшим і сильнішим, ніж наші позитивні прогнози». В результаті вони підвищили прогноз на червень на 250 дол, до 2300 дол за унцію, на кінець року — також на 250 дол, до 2500 дол за унцію.

На думку аналітиків, новий виток зростання цін очікується після першого зниження процентної ставки Федрезерву, оскільки це спровокує купівлю дорогоцінного металу біржовими фондами.

Також прогноз на найближчі три місяці підвищили аналітики Citi — на 9%, до 2400 дол за унцію. У другому півріччі 2024 року ціни можуть становити близько 2500 дол за унцію.