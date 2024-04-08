До закриття міжбанку курс долара виріс на 13 копійок у купівлі та продажу. Євро виросло на 21 копійку у купівлі та продажу.
8 квітня 2024, 17:24
Курс валют на вечір 8 квітня: на міжбанку долар виріс на 13 копійок, а євро на 21
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Відкриття 8 квітня
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Закриття 8 квітня
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Зміни
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38,83/38,86
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38,96/38,99
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13/13
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42,07/42,10
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42,28/42,31
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21/21
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,85−39,30 грн. Євро купують за 42,20 грн., а продають за 42,80 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,25−39,33, євро — 42,68−42,85 грн.
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Джерело: Мінфін
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