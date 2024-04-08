Курс валют на вечір 8 квітня: на міжбанку долар виріс на 13 копійок, а євро на 21

До закриття міжбанку курс долара виріс на 13 копійок у купівлі та продажу. Євро виросло на 21 копійку у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 8 квітня Закриття 8 квітня Зміни долар 38,83/38,86 38,96/38,99 13/13 євро 42,07/42,10 42,28/42,31 21/21

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,85−39,30 грн. Євро купують за 42,20 грн., а продають за 42,80 грн.

В обмінниках долар торгується за 39,25−39,33, євро — 42,68−42,85 грн.

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