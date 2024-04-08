Виробник морепродуктів Vici продає бізнес у росії — ЗМІ

Провідний литовський виробник морепродуктів Viciunai Group готується продати свій російський бізнес. Про це пише «Комерсант» із посиланням на звіт ТОВ «Вічунай-русь».

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Зазначається, що угода була схвалена російською урядовою комісією з контролю за іноземними інвестиціями у лютому 2024 року.

Права вимог щодо договорів позики та боргу на суму $29,4 млн та 1,86 млн євро перейдуть на користь російської «Групи Океан». Зміна власника відбудеться «найближчим часом».

Компанія «Вічунай-Русь» є підрозділом Viciunai Group. Вона випускає крабові палички, креветки та напівфабрикати у Совєтську, що в Калінінградській області рф. Потужність виробництва перевищує 120 тисяч тонн на рік.

Нагадаємо, у січні Національне агентство з питань запобігання корупції України внесло виробника морепродуктів Viciunai Group (Vici) до переліку міжнародних спонсорів війни.