Приватбанк розширює фінансування великих компаній, які є критично важливими для економіки

Приватбанк збільшив до 1 млрд грн кредитування мережі автозаправних комплексів компанії ОККО. Збільшення кредиту пов'язане з розширенням проєктів держбанку з фінансування великих компаній, діяльність яких критично важлива для економіки. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Кредитування ключових гравців паливного ринку, таких як ОККО, працює на забезпечення стабільності паливного ринку, збільшення податкових надходжень та економічну безпеку держави, пояснюють у Приватбанку.

«Приватбанк вже став гравцем на ринку кредитування великих корпоративних клієнтів, розвиває відповідну експертизу та продуктовий ряд і як найбільший український банк надає системним бізнесам вигідні умови фінансової підтримки», — прокоментував Євген Заіграєв, член правління держбанку.