Нафта дешевшає на тлі ослаблення напруженості на Близькому Сході

Ціни на нафту у понеділок впали більш ніж на 1 долар за барель, а Brent впала нижче 90 доларів, оскільки напруженість на Близькому Сході знизилася після того, як Ізраїль вивів ще більше своїх солдатів з південної частини Гази і взяв на себе зобов'язання провести нові переговори про можливе припинення вогню. Про це пише Reuters.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,48 дол, або на 1,6%, до 89,69 дол за барель до 06:15 за Гринвічем.

Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 85,54 дол за барель, що на 1,37 долара, або 1,5%, нижче.

«Схоже, що каталізатором стала заява Ізраїлю про виведення всіх військ, крім однієї бригади, з південного сектора Гази, ймовірно, у відповідь на зростаючий міжнародний тиск і з метою деескалації напруженості після вбивства високопоставлених іранських командирів в Сирії минулого тижня», — сказав аналітик IG Тоні Сікамор.

Ізраїль і ХАМАС відправили групи до Єгипту для нових переговорів про можливе припинення вогню, що послабило напруженість на Близькому Сході, яка призвела до зростання цін на нафту більш ніж на 4% минулого тижня через побоювання перебоїв у постачанні.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив у неділю, що Ізраїль готовий до будь-якого сценарію, який може виникнути з Іраном, після того, як Тегеран пригрозив відплатою за вбивство іранських генералів 1 квітня.

Тим часом найбільший світовий експортер нафти, Саудівська Аравія, підвищила офіційні ціни на всі сорти нафти в Азію в травні, відповідно до очікувань, після того, як постачання важкої нафти скоротилося.

Аналітики Goldman Sachs очікують, що ціна Brent залишиться нижче 100 доларів за барель у своєму базовому сценарії, який передбачає стійкий попит, відсутність подальших геополітичних ударів по поставках нафти і те, що підвищені вільні потужності змусять ОПЕК+ збільшити видобуток у третьому кварталі.