В Бразилії проти Ілона Маска відкрили кримінальну справу

Верховний суд Бразилії розпочав розслідування щодо ймовірного перешкоджання мільярдером Ілоном Маском правосуддю на тлі конфлікту через його соціальну мережу X. Про це пише Bloomberg.

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Суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораес, заявив, що Маск «розпочав дезінформаційну кампанію» і що соцмережа X зловживає економічною владою з метою «незаконного впливу на громадську думку».

Такі кроки були зроблені після того, як Ілон Маск заявив, що не виконуватиме рішення суду про обмеження, накладені на деякі акаунти X у Бразилії.

«Реакція суду з'явилася після того, як Маск заявив, що не підкориться судовим наказам і зніме обмеження, накладені на деякі облікові записи X в Бразилії. Маск у кількох своїх публікаціях у соціальних мережах, звинуватив суддю в зраді конституції і закликавши до його імпічменту», — йдеться в повідомленні.