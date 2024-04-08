Курс валют на 8 квітня: долар та євро трохи впали у банках

У понеділок на готівковому ринку курс долара подешевшав на 10 копійок у купівлі, але не змінився у продажу. Євро у покупці впало на 5 копійок, а у продажу не змінилось.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився. Курс євро у покупці знизився на 1 копійку, а у продажу зросло на 1 копійку.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,80−39,30 грн. Євро купують за 42,15 грн, а продають за 42,85 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,15−39,30, євро — 42,64−42,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,83−38,86 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,07−42,10 грн/євро.

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