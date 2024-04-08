Національний банк України встановив на 8 квітня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,8437 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 17 копійок.
8 квітня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ підвищив гривню на 17 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 8 квітня встановив офіційний курс євро на рівні 42,09 грн. Європейська валюта подешевшала на 25 копійок.
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Джерело: Мінфін
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