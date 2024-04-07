Фонд військової підтримки України на $100 мільярдів створять до липня — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що до саміту Альянсу у липні, союзники по блоку погодять створення нового багаторічного фонду підтримки України. Про це він сказав в інтерв'ю BBC, передає «Європейська правда».

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Зазначається, що генсек НАТО впевнений, що союзники по Альянсу погодять довгострокову угоду про фінансування України до липня, хоча деякі країни цього тижня висловили в цьому сумніви.

«Навіть якщо ми віримо та сподіваємося, що війна закінчиться в найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію», — сказав Столтенберг.

За його словами, військова підтримка є життєво важливою, щоб витіснити російські війська з України та змусити лідера РФ Путіна відмовитися від своїх цілей щодо її окупації.

Як повідомлялося, Столтенберг заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро. Згодом він уточнив, що дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України тривають і відбуваються спільно з українською стороною.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна підтримує пропозицію генерального секретаря НАТО, але «в нинішній фінансовій моделі» її реалізація малоймовірна.