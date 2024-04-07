Акції Volvo зросли на тлі рекордних продажів

Акції шведської Volvo Cars досягли найвищого рівня з листопада після того, як автовиробник опублікував звіт про рекордні продажі у березні. Річні продажі електромобілів у Європі зросли на 22% у кварталі та на 34% у березні, що приблизно відповідає загальному зростанню продажів на цьому ринку. Про це пише CNBC.

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Однак у Китаї продажі електрокарів впали на 36%, тоді як загальні продажі зросли на 4%.

Мажоритарним власником Volvo є китайська автомобільна група Geely. Volvo минулого місяця продала 78 970 автомобілів, що на 25% більше, ніж торік. Загальний обсяг продажів у першому кварталі зріс на 12% за рік до 182 687.