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7 квітня 2024, 11:05

Експорт українським морським коридором досяг 36 млн тонн

Створений Військово-морськими силами Збройних сил України морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 36 млн тонн вантажів, повідомив віцепрем'єр із відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Створений Військово-морськими силами Збройних сил України морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 36 млн тонн вантажів, повідомив віцепрем'єр із відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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«Понад 36 мільйонів тонн вантажів експортовано українським морським коридором із серпня 2023 року. Це вище за показники Зернової ініціативи за рік існування», — написав Кубраков у фейсбуці в суботу.

За його словами, 195,7 тис. т було навантажено на найбільше з тих, що заходили після повномасштабного вторгнення в українські порти, судно CAPTAIN LEONIDAS під прапором Панами в порту «Південний». Довжина судна становить 300 метрів, ширина — 50 метрів, дедвейт — понад 203 тис. т.

Із серпня 2023 року Українським морським коридором пройшло вже 1,286 тис. суден, які експортували 25 млн т агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. В очікуванні на підхід до Чорноморських портів перебувають 135 суден, які мають експортувати ще 4 млн т вантажів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mantis05
mantis05
7 квітня 2024, 11:35
#
Где-то плачет пара сотен «фермеров» из Konfederacja, которые не понимают, почему зерно не везут в Польшу.
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