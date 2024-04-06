Сербія надала Україні грант на $32 мільйони

Уряд Сербії в березні 2024 року надав Україні грант у розмірі $32,4 млн. Про це йдеться у відповіді Національного банку України, передає LIGA.net.

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Як зазначає видання, уряд раніше не повідомляв про те, що ця нібито лояльна до росії країна також допомагає Україні, хоча на сайті Міністерства фінансів регулярно публікується інформація про отримане фінансування від міжнародних партнерів.

Так, у березні 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло близько $9 млрд зовнішнього фінансування.

Нагадаємо, що Сербія не приєдналась до санкцій проти росії, пояснюючи це власними економічними, газовими та нафтовими зв'язками з нею.

Водночас Сербія надавала гуманітарну допомогу Україні й не блокує продаж боєприпасів через посередників.