Національний банк у березні застосував до двох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. «RwS bank» було оштрафовано двічі — на 21 млн грн й на 400 тис грн, а також виписане попередження. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
6 квітня 2024, 10:05
НБУ оштрафував «RwS bank» на 21 мільйон, а Укргазбанк на півмільйона гривень
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«RwS bank» покарали за несвоєчасну подачу звітів у НБУ, а також неналежну перевірку нових та існуючих клієнтів. У списку є й інші порушення.
Укргазбанк оштрафували на 500 тис грн за порушення в обслуговуванні клієнтів, які є політично значущими особами або членами їх сімей.
Джерело: Мінфін
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