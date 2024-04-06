НБУ оштрафував «RwS bank» на 21 мільйон, а Укргазбанк на півмільйона гривень

Національний банк у березні застосував до двох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. « RwS bank » було оштрафовано двічі — на 21 млн грн й на 400 тис грн, а також виписане попередження. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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«RwS bank» покарали за несвоєчасну подачу звітів у НБУ, а також неналежну перевірку нових та існуючих клієнтів. У списку є й інші порушення.

Укргазбанк оштрафували на 500 тис грн за порушення в обслуговуванні клієнтів, які є політично значущими особами або членами їх сімей.