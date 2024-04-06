Ant Group готується до глобальної експансії, але без Джека Ма

Після багатьох років залягання на дно Ant Group розпочинає глобальну експансію, оскільки наближається до завершення своєї «кампанії виправлення» після реорганізації бізнесу на догоду регуляторам. Про це пише The Financial Times, передає FinTechInsider.

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Як зазначає американське видання, у лютому компанія зробила несподівану заявку на купівлю китайського підрозділу цінних паперів Credit Suisse. Також компанія заявила, що працює над швидким розширенням свого бізнесу у сфері міжнародних платежів у пошуках можливостей для зростання в умовах нової ери без Джека Ма.

Одне з питань, на яке немає відповіді, полягає в тому, як Ant справляється без Ма як контрольного акціонера компанії та особи, що приймає остаточні рішення. Хоча його відхід послабив напруженість у відносинах з Пекіном, він також може залишити компанію без чіткого стратегічного бачення.

Ерік Цзін, якого в 2021 році вдруге призначили генеральним директором Ant для нагляду за регуляторною реформою, взяв участь у глобальному роуд-шоу з метою просування компанії. 19 березня він підписав структурну зміну в закордонному платіжному бізнесі, дозволивши йому працювати незалежно і надавши співробітникам програму заохочення акціями.

За місяць до цього він з’явився в Пекіні на заході Народного банку Китаю, щоб розповісти про послуги цифрових платежів для іноземних відвідувачів Китаю, що свідчить про те, як компанія намагається взаємодіяти з урядом, який сподівається відродити туризм. Іноземні мандрівники часто натрапляють на труднощі при оплаті в Китаї, оскільки продавці приймають лише китайські додатки для цифрових платежів.

У документі з детальним описом свого прогресу, опублікованому в січні, компанія Ant заявила, що її платіжна мережа зараз з'єднує понад 88 млн продавців з 1,5 млрд споживчих рахунків у більш ніж 25 додатках у 57 країнах і регіонах, але вона не вказала цільового показника зростання.

Alipay, повсюдний платіжний застосунок у Китаї, який був другим за величиною джерелом доходу Ant у 2020 році, залишається частиною групи.