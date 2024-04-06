Ant Group готується до глобальної експансії, але без Джека Ма

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 квітня 2024, 16:00

Ant Group готується до глобальної експансії, але без Джека Ма

Після багатьох років залягання на дно Ant Group розпочинає глобальну експансію, оскільки наближається до завершення своєї «кампанії виправлення» після реорганізації бізнесу на догоду регуляторам. Про це пише The Financial Times, передає FinTechInsider.

Після багатьох років залягання на дно Ant Group розпочинає глобальну експансію, оскільки наближається до завершення своєї «кампанії виправлення» після реорганізації бізнесу на догоду регуляторам.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як зазначає американське видання, у лютому компанія зробила несподівану заявку на купівлю китайського підрозділу цінних паперів Credit Suisse. Також компанія заявила, що працює над швидким розширенням свого бізнесу у сфері міжнародних платежів у пошуках можливостей для зростання в умовах нової ери без Джека Ма.

Одне з питань, на яке немає відповіді, полягає в тому, як Ant справляється без Ма як контрольного акціонера компанії та особи, що приймає остаточні рішення. Хоча його відхід послабив напруженість у відносинах з Пекіном, він також може залишити компанію без чіткого стратегічного бачення.

Ерік Цзін, якого в 2021 році вдруге призначили генеральним директором Ant для нагляду за регуляторною реформою, взяв участь у глобальному роуд-шоу з метою просування компанії. 19 березня він підписав структурну зміну в закордонному платіжному бізнесі, дозволивши йому працювати незалежно і надавши співробітникам програму заохочення акціями.

За місяць до цього він з’явився в Пекіні на заході Народного банку Китаю, щоб розповісти про послуги цифрових платежів для іноземних відвідувачів Китаю, що свідчить про те, як компанія намагається взаємодіяти з урядом, який сподівається відродити туризм. Іноземні мандрівники часто натрапляють на труднощі при оплаті в Китаї, оскільки продавці приймають лише китайські додатки для цифрових платежів.

У документі з детальним описом свого прогресу, опублікованому в січні, компанія Ant заявила, що її платіжна мережа зараз з'єднує понад 88 млн продавців з 1,5 млрд споживчих рахунків у більш ніж 25 додатках у 57 країнах і регіонах, але вона не вказала цільового показника зростання.

Alipay, повсюдний платіжний застосунок у Китаї, який був другим за величиною джерелом доходу Ant у 2020 році, залишається частиною групи.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами