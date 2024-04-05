NovaPay має намір запустити кредитні лінії для малого та середнього бізнесу, орієнтовно — у червні, а найближчим часом — випустити кредитні картки. Про це повідомила директорка з продажів компанії Тетяна Віканова на конференції, передає Інтерфакс-Україна.
5 квітня 2024, 19:05
NovaPay планує кредитувати бізнес та громадян
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«У нас будуть кредитні лінії для підприємців, і зараз, найближчим часом, ми вийдемо з кредитною карткою», — сказала Віканова.
Вона уточнила, що наразі продукт кредитної лінії для МСБ перебуває на стадії розроблення, його запуск очікується приблизно в червні цього року.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі - 1