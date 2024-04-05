NovaPay планує кредитувати бізнес та громадян

NovaPay має намір запустити кредитні лінії для малого та середнього бізнесу, орієнтовно — у червні, а найближчим часом — випустити кредитні картки . Про це повідомила директорка з продажів компанії Тетяна Віканова на конференції, передає Інтерфакс-Україна.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«У нас будуть кредитні лінії для підприємців, і зараз, найближчим часом, ми вийдемо з кредитною карткою», — сказала Віканова.

Вона уточнила, що наразі продукт кредитної лінії для МСБ перебуває на стадії розроблення, його запуск очікується приблизно в червні цього року.