До закриття міжбанку курс долара впав на 13 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу. Євро впало на 25 копійок у купівлі та на 27 копійок у продажу.
5 квітня 2024, 17:30
Курс валют на вечір 5 квітня: долар та євро просіли на міжбанку
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Відкриття 5 квітня
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Закриття 5 квітня
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Зміни
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38,96/39,01
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38,83/39,16
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13/15
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42,20/42,25
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41,95/41,98
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25/27
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,90−39,38 грн. Євро купують за 42,25 грн, а продають за 42,90 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,23−39,33, євро — 42,70−42,85 грн.
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Джерело: Мінфін
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