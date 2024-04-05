Вночі Приватбанк проводитиме регламентні роботи процесингу: операції з картками будуть на паузі

В ніч на 6 квітня 2024 року Приватбанк проводитиме планові регламентні роботи процесингового центру. Операції з картками будуть недоступні до ранку. Про це повідомляє пресслужба банку.

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У період проведення робіт 6 квітня з 00:05 і до 07:05 години ранку, банк призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний «тайм-аут» триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

«Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками — радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння!» — йдеться в повідомленні.

У банку також зазначили, що процесинговий центр Приватбанку щогодини обробляє у середньому від 1,7 млн до 3 млн операцій з картками.