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5 квітня 2024, 17:54

Вночі Приватбанк проводитиме регламентні роботи процесингу: операції з картками будуть на паузі

В ніч на 6 квітня 2024 року Приватбанк проводитиме планові регламентні роботи процесингового центру. Операції з картками будуть недоступні до ранку. Про це повідомляє пресслужба банку.

В ніч на 6 квітня 2024 року Приватбанк проводитиме планові регламентні роботи процесингового центру.
Фото: uanews.net

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У період проведення робіт 6 квітня з 00:05 і до 07:05 години ранку, банк призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний «тайм-аут» триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

«Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками — радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння!» — йдеться в повідомленні.

У банку також зазначили, що процесинговий центр Приватбанку щогодини обробляє у середньому від 1,7 млн до 3 млн операцій з картками.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
5 квітня 2024, 19:57
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Платежи всегда можно
отложить на понедельник…
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