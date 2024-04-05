Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев надіслав до Кабміну лист із пропозицією збільшити строки повернення валютного виторгу аграріїв з 90 до 180 днів. Про це він написав Telegram-каналі.
5 квітня 2024, 16:39
Фінкомітет Ради просить уряд збільшити до 180 днів термін повернення валютного виторгу аграріїв
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Сьогодні відбулася нарада за участю представників НБУ та Кабміну щодо можливості збільшення термінів повернення валютної виручки аграріїв з 90 до 180 днів.
За словами Гетманцева, під час наради позиції розділилися на тих, хто категорично «за збільшення» і тих, хто «не заперечує». «Проти» не було нікого.
Джерело: Мінфін
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