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5 квітня 2024, 15:56

У березні до загального фонду держбюджету надійшло акцизного податку на понад 9 мільярдів

У березні 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 9,2 млрд грн акцизного податку. Про це повідомляє податкова служба.

У березні 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 9,2 млрд грн акцизного податку.
Фото: НБУ

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«У березні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 9,2 млрд грн. Це становить 103,3%. показника доходів, доведеного Міністерством фінансів України (додатково надійшло 0,3 млрд гривень)», — йдеться в повідомленні.

Виконання показників доходів досягнуто за рахунок додаткових надходжень акцизного податку:

  • по вироблених та ввезених в Україну тютюнових виробах — на 0,3 млрд грн, або 105,8% від доведеного завдання (5,9 млрд грн);
  • по виробленій в Україні електричній енергії - в сумі 0,2 млрд грн, або 135,9%. від доведеного завдання (0,6 млрд грн);
  • по виробленій та ввезеній в Україну лікеро-горілчаній продукції - на 0,1 млрд грн, або 112,6%. від доведеного завдання (0,8 млрд грн).
Джерело: Мінфін
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