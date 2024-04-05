У березні до загального фонду держбюджету надійшло акцизного податку на понад 9 мільярдів

У березні 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 9,2 млрд грн акцизного податку. Про це повідомляє податкова служба.

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«У березні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 9,2 млрд грн. Це становить 103,3%. показника доходів, доведеного Міністерством фінансів України (додатково надійшло 0,3 млрд гривень)», — йдеться в повідомленні.

Виконання показників доходів досягнуто за рахунок додаткових надходжень акцизного податку: