Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP) та економіст, говорить з Констянтином Кошеленко, заступником міністра соціальної політики України, про: військові пенсії, виплати ВПО, субсидії, ЦНАПи, соціальні пільги та все, що стосується їх цифровізації.
5 квітня 2024, 14:07
Кошеленко про соцполітику: Військові пенсії. Як розрахувати свою пенсію чи субсидію онлайн (відео)
Джерело: Мінфін
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