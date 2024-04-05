Кошеленко про соцполітику: Військові пенсії. Як розрахувати свою пенсію чи субсидію онлайн (відео)

Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP) та економіст, говорить з Констянтином Кошеленко, заступником міністра соціальної політики України, про: військові пенсії, виплати ВПО, субсидії, ЦНАПи, соціальні пільги та все, що стосується їх цифровізації.