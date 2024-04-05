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5 квітня 2024, 11:57

Прибуток Samsung зріс у 10 разів

Операційний прибуток компанії Samsung у першому кварталі зросте більш ніж у 10 разів, перевершивши очікування ринку, оскільки ціни на мікросхеми почали відновлюватися після серйозного спаду завдяки буму штучного інтелекту. Про це пише Reuters.

Операційний прибуток компанії Samsung у першому кварталі зросте більш ніж у 10 разів, перевершивши очікування ринку, оскільки ціни на мікросхеми почали відновлюватися після серйозного спаду завдяки буму штучного інтелекту.

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Зазначається, що найбільший у світі виробник чипів пам’яті та телевізорів оцінив зростання свого операційного прибутку до 4,89 млрд дол у кварталі. Це на 931% більше порівняно з 640 млрд вон роком раніше і стане найвищим операційним прибутком Samsung з третього кварталу 2022 року.

Але дохід не виправдав очікувань, ймовірно, зрісши на 11% порівняно з тим же періодом минулого року до 71 трлн вон, що нижче оцінки LSEG SmartEstimate в 72,3 трлн вон.

«Оскільки дохід був в основному на рівні, а операційний прибуток перевершив очікування, оцінка запасів флеш-чіпів NAND, можливо, покращилася. Попит на NAND покращився, що також могло покращити маржу», — сказав Пак Сун Сун, аналітик Korea Investor Relations Service.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Smerch747
Smerch747
5 квітня 2024, 13:40
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А можно сразу переводить, а не сравнивать долары и воны.
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