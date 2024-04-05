Курс валют на 5 квітня: долар в банках подешевшав на 15 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара подешевшав на 15 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 5 копійок.

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Валютний ринок

Курс долара в обмінниках у купівлі втратив 3 копійки, а у продажу 2 копійки. Курс євро у покупці знизився на 3 копійки, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,90−39,40 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,27−39,37, євро — 42,75−42,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,96−39,01 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,20−42,25 грн/євро.

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