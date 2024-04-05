Минулої доби українські захисники ліквідували ще 860 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 445 900 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 квітня 2024, 8:22
Втрати ворога за 4 квітня: 860 російських окупантів, 15 танків та 30 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 445900 (+860) осіб,
- танків — 7033 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 13459 (+73) од,
- артилерійських систем — 11221 (+50) од,
- РСЗВ — 1029 (+3) од,
- засоби ППО — 747 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8847 (+30),
- крилаті ракети — 2059 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14922 (+61) од,
- спеціальна техніка — 1849 (+4).
Джерело: Мінфін
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