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4 квітня 2024, 19:48

Binance усунула проблему автоматичного скасування P2P-ордерів

У четвер, 4 квітня, користувачі криптовалютної біржі Binance з України поскаржилися на неможливість здійснити P2P-угоди на локальному ринку. Про це повідомляє ForkLog.

У четвер, 4 квітня, користувачі криптовалютної біржі Binance з України поскаржилися на неможливість здійснити P2P-угоди на локальному ринку.
Фото: binance.com

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Під час створення ордера на продаж USDT за гривні система автоматично анулювала його. Проблема спостерігалася протягом кількох годин.

Незабаром технічна команда Binance повідомила, що помилку усунуто. Вона виникла через введення фіксованої комісії для тейкерів.

Комісії тейкера

Раніше криптобіржа заявляла, що з 19 березня 2024 року почне поступово застосовувати фіксовану комісію тейкера (плату за купівлю/продаж виставленого ордера) у розмірі 0,05 USDT до торговельних пар з USDT на окремих фіатних ринках у P2P-зоні. Серед інших це торкнеться пари USDT/UAH.

Впровадження комісії тейкера буде виконано до кінця червня 2024 року.

Ставки комісії мейкера (плату за розміщення лімітного ордера) в P2P-зоні залишаються незмінними.

Джерело: Мінфін
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