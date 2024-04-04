Кількість та обсяг проблемних кредитів системно зменшуються — банкір

Кількість та обсяг проблемних кредитів у банківській системі дедалі зменшуються, однак напряму залежать від перебігу бойових дій, воєнної допомоги від західних партнерів, економічного розвитку країни. Таку думку висловила Олена Єрмолова, директорка з управління ризиками, членкиня правління Глобус Банку.

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Зниження проблемних кредитів

За її даними, починаючи з літа 2022 року обсяг проблемних кредитів системно знижується. При цьому, як вважає фахівчиня, понад 90% проблемних кредитів — це кредити, які були видані ще до початку повномасштабного вторгнення, а їхні отримувачі за об'єктивних причин втратили можливість погашення саме через обставини війни.

Банкір зазначила, що для об'єктивного визначення обсягів проблемних кредитів важливо розуміти різницю між проблемними і непрацюючими кредитами (NPL).

Зазвичай проблемними кредитами вважаються кредити, що мають суттєві прострочення за обслуговуванням боргу (понад 90 днів). А згідно з нормативними документами НБУ до непрацюючих кредитів (NPL) належить і значна частина кредитів, які вчасно обслуговуються, не мають прострочення платежів і з великою імовірністю будуть сплачені позичальниками відповідно до строків, зазначених у кредитних угодах.

Портфель проблемних кредитів Глобус Банку

В березні 2024 року відсоток проблемного портфеля (прострочення платежів більш ніж на 90 днів) складає 13% від загального кредитного портфеля. Так, частка проблемних цільових кредитів, наданих малому і середньому бізнесу, складає лише 3% від загальної кількості кредитів для МСБ, іпотечні кредити — до 4% від загальної кількості наданих іпотечних кредитів та автокредити — 16% від загального портфеля автопозик.

«Переважна більшість проблемних на сьогодні цільових кредитів для малого та середнього бізнесу були надані ще до початку воєнної агресії підприємствам, які опинилися на тимчасового окупованих територіях України. Кредитування МСБ було поновлено ще в квітні 2022 року. Це сприяло тому, що зберігся обсяг кредитного портфеля. Незважаючи на те, що за 2 роки війни 70% кредитів для МСБ позичальники погасили, вже в березні 2024 року банк зміг досягнути довоєнного обсягу кредитування. Щодо іпотечного кредитування, то темпи видачі іпотечних кредитів протягом останніх двох років значно менші за темпи їх погашення, що суттєво скорочує портфель цього виду кредитування. Великий відсоток проблемних автокредитів можна пов’язати, з одного боку, із суттєвим зменшенням обсягу виданих кредитів, особливо в 2022 році (нині погашення автокредитів майже збігається з темпами видачі нових позик), а також зі значною кількістю кредитів, виданих ще до початку повномасштабного вторгнення на територіях, які окупував агресор», — деталізувала Єрмолова.

Прогнозуючи ситуацію довкола проблемних кредитів у банківському секторі, експерт наголосила, що для їх подальшого зменшення мають збігтися кілька важливих факторів: 1) покращення економічної ситуації в країні; 2) контрольована ситуація на фронті; 3) зменшення облікової ставки як головного показника вартості ресурсів; 4) зростання фінансових можливостей громадян брати й обслуговувати кредити; 5) конкуренція фінустанов і запровадження більш лояльних для позичальника банківських кредитних програм: збільшення терміну погашення, зменшення розміру початкового внеску тощо.