До закриття міжбанку курс долара знизився на 19 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу. Євро впало на 10 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.
4 квітня 2024, 17:30
Курс валют на вечір 4 квітня: євро та долар продовжують падати на міжбанку
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Відкриття 4 квітня
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Закриття 4 квітня
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Зміни
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39,15/39,17
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38,96/39,01
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19/16
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42,45/42,46
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42,35/42,39
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10/7
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,05−39,50 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,90 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,30−39,39, євро — 42,78−42,95 грн.
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Джерело: Мінфін
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