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4 квітня 2024, 18:38

Нова пошта скасувала оплату за переадресацію посилок по всій Україні

Нова пошта зробила по всій Україні безплатну переадресацію посилок, які ще знаходяться в дорозі. Раніше послуга надавалася безоплатно лише в межах міста. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Нова пошта зробила по всій Україні безплатну переадресацію посилок, які ще знаходяться в дорозі.
Фото: Нова пошта

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Деталі

Послуга переадресації буде безплатною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення — у відділення, поштомат або не передано кур'єру для доставки на адресу.

Без оплати можна буде переадресувати посилку, яка в дорозі:

  • з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;
  • якщо переадресування на адресу, то потрібно буде сплатити за доставку кур'єром.

Замовити переадресацію можна через мобільний застосунок Нової пошти або бізнес-кабінет на сайті.

Як скористатись послугою переадресації у мобільному застосунку

  • обрати відправлення, яке потрібно переадресувати;
  • обрати послугу «Переадресація»;
  • заповнити дані щодо нового місця доставки;
  • натиснути «Змінити місце доставки».

Відеоінструкція

Джерело: Мінфін
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