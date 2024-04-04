Нова пошта зробила по всій Україні безплатну переадресацію посилок, які ще знаходяться в дорозі. Раніше послуга надавалася безоплатно лише в межах міста. Про це повідомляє пресслужба компанії.
4 квітня 2024, 18:38
Нова пошта скасувала оплату за переадресацію посилок по всій Україні
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Деталі
Послуга переадресації буде безплатною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення — у відділення, поштомат або не передано кур'єру для доставки на адресу.
Без оплати можна буде переадресувати посилку, яка в дорозі:
- з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;
- якщо переадресування на адресу, то потрібно буде сплатити за доставку кур'єром.
Замовити переадресацію можна через мобільний застосунок Нової пошти або бізнес-кабінет на сайті.
Як скористатись послугою переадресації у мобільному застосунку
- обрати відправлення, яке потрібно переадресувати;
- обрати послугу «Переадресація»;
- заповнити дані щодо нового місця доставки;
- натиснути «Змінити місце доставки».
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Джерело: Мінфін
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