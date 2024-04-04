Нова пошта скасувала оплату за переадресацію посилок по всій Україні

Нова пошта зробила по всій Україні безплатну переадресацію посилок, які ще знаходяться в дорозі. Раніше послуга надавалася безоплатно лише в межах міста. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Деталі

Послуга переадресації буде безплатною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення — у відділення, поштомат або не передано кур'єру для доставки на адресу.

Без оплати можна буде переадресувати посилку, яка в дорозі:

з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;

якщо переадресування на адресу, то потрібно буде сплатити за доставку кур'єром.

Замовити переадресацію можна через мобільний застосунок Нової пошти або бізнес-кабінет на сайті.

Як скористатись послугою переадресації у мобільному застосунку

обрати відправлення, яке потрібно переадресувати;

обрати послугу «Переадресація»;

заповнити дані щодо нового місця доставки;

натиснути «Змінити місце доставки».

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