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4 квітня 2024, 18:16

Сильний долар дратує чиновників центральних банків

Долар США, що відроджується, викликає роздратування у центральних банків і урядів по всьому світу, тому що ті змушені вживати заходів, щоб послабити тиск на національні валюти, пише Bloomberg.

Долар США, що відроджується, викликає роздратування у центральних банків і урядів по всьому світу, тому що ті змушені вживати заходів, щоб послабити тиск на національні валюти, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниСильний долар зберігається завдяки стійкості американської економіки, що спростовує очікування на зниження процентної ставки ФРС.
Фото:depositphotos.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Сильний долар зберігається завдяки стійкості американської економіки, що спростовує очікування на зниження процентної ставки ФРС.

У 2024 році долар зміцнився щодо всіх основних валют, незважаючи на прогнози про розпродаж долара.

Контрзаходами з боку інших країн, зокрема Японії, стало посилення попереджень центрального банку про готовність втрутитися, щоб підтримати ієн, яка впала майже до 34-річного мінімуму.

Туреччина вкотре підвищила відсоткову ставку, щоб підтримати курс ліри, Китай та Індонезія зробили кроки зі стабілізації своїх валют, тоді як валюти Швеція та Індія перебувають під тиском.

Схожа ситуація була в 2022 році, коли центральні банки Швейцарії і Канади зіткнулися з ослабленням своїх валют на тлі різкого зростання інфляції, а сильний долар ударив по економіках, що розвиваються, що призвело до дефолту окремо взятої країни — Шрі-Ланки. Сьогодні країни в зоні ризику країни, які мають величезний зовнішній борг, такі як Мальдіви та Болівія.

Але і з доларом все не так просто: незважаючи на процес дедоларизації і швидкий кінець, що передбачається долару, у багатьох центральних банків світу поки немає альтернативи домінуванню долара.

Лише кілька місяців тому рецесія в США здавалася майже неминучою, проте країна змогла отримати вигоду з напруженого ринку праці, оптимістичних настроїв споживачів та державних субсидій на виробництво.

Джерело: Мінфін
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