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4 квітня 2024, 17:15

Обсяг торгів криптовалютами зріс до $2,5 трлн. Що відбувається на біржах

Спотовий обсяг торгівлі на криптовалютних біржах у березні сягнув $2,5 трлн. Це максимум із листопада 2021 року. Місяцем раніше, у лютому, обсяг торгів тримався біля позначки $1,2 трлн, пише The Block. Рекорд у $4,1 трлн був зафіксований у травні 2021 року.

Спотовий обсяг торгівлі на криптовалютних біржах у березні сягнув $2,5 трлн.
Фото:depositphotos

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Обсяги торгів безперервно зростають з вересня 2023 року, після досягнення локального мінімуму $324 млрд. До кінця минулого року показник досяг $1 трлн, а в січні 2024-го — $1,1 трлн.

Бум торгів на криптовалютних біржах збігся зі зростанням біткоїна. 12 березня флагманська криптовалюта досягла історичного максимуму $73 798, що співпало з рекордним обсягом торгів паями спотових біржових фондів (ETF) $9,9 млрд і рекордним денним чистим припливом коштів $1,05 млрд.

Однак на тлі зниження ціни біткоїна до $66 тис. після досягнення піка середній денний обсяг торгів різко впав до $57,4 млрд станом на 2 квітня.

Після Binance йде південнокорейська біржа Upbit з $221 млрд обсягу торгів (8,9% частки ринку);Bybit, ще один великий гравець, займає третю позицію із $187 млрд (7,5%). Замикають п'ятірку лідерів OKX та Coinbase з $171 млрд (6,5%) та $157 млрд (6,3%) відповідно.

За даними The Block, загальний обсяг торгів ф'ючерсними контрактами на біткоїн у березні зріс до $2,5 трлн. Це на 86% більше, ніж $1,3 трлн у лютому. Абсолютний рекорд було встановлено у травні 2021 року, коли обсяг торгів сягнув $2,8 трлн.

Binance домінує на ринку ф'ючерсів на біткоїн з обсягом торгів $983 млрд, що становить 51% від загального обсягу ринку ф'ючерсів на біткоїн за березень. Біржі Bitget і OKX, які посідають друге і третє місце відповідно, показали значно менші обсяги торгів — $519 млрд і $410 млрд.

Джерело: Мінфін
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