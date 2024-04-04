НБУ оновить вимоги до страховиків (перестраховиків)-нерезидентів

Національний банк пропонує до обговорення проєкт Положення про вимоги до страховика-нерезидента в разі здійснення ним діяльності із страхування на території України. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Що пропонують оновити

вимоги до рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика (перестраховика)-нерезидента, встановленого міжнародним рейтинговим агентством на рівні не нижче інвестиційного рівня;

можливість здійснення діяльності з перестрахування страховиком (перестраховиком)-нерезидентом без відповідності визначеним Проєктом рівням рейтингу фінансової надійності (стійкості), якщо такий нерезидент відповідає вимогам частини другої статті 6 Закону про страхування та має досвід здійснення діяльності із страхування (перестрахування) не менше ніж три роки.

На кого поширюватимуть оновлені вимоги

Нові вимоги поширюватимуться як на страховиків-нерезидентів, так і перестраховиків-нерезидентів, з якими страховики та страхові посередники мають право встановлювати договірні відносини.

Під час виконання страховиками (перестраховиками)-нерезидентами вимог, передбачених у Проєкті, операції за укладеними з ними договорами підлягатимуть оподаткуванню на пільгових умовах (відповідно до положень абзацу четвертого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 Податкового кодексу України).

Після затвердження Проєкту втратить чинність розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 11 липня 2013 року № 2262 (зі змінами).

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до Проєкту до 25 квітня 2024 року включно за визначеною формою.