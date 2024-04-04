На Одещині затримали шахраїв, які ошукали довірливих «інвесторів» на 5 млн грн

На Одещині поліцейські затримали злочинну групу, яка через фіктивну ІТ-компанію ошукала громадян на понад 5 млн грн. Про це йдеться в повідомленні Департаменту кіберполіції в телеграм-каналі.

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Що відомо

«Кіберполіцейські Одещини спільно з працівниками слідчого управління поліції області викрили та задокументували зловмисників, які у 2021 році відкрили ІТ-компанію з розробки програмного забезпечення і вебсайт, на якому поширювали завідомо недостовірну інформацію про здійснення підприємницької діяльності», — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Кіберполіції, на сайті, у соцмережах та месенджерах зловмисники заманювали людей до інвестування грошей у розвиток своєї фірми, обіцяючи високі відсотки від суми вкладу.

«Для більшого введення в оману людей, яких „ловили на гачок“, зловмисники попервах виплачували їм невеликі дивіденди за рахунок частини незаконно отриманих вкладів. Також обіцяли додаткові виплати як винагороду за залучення нових інвесторів», — пояснили в Департаменті кіберполіції.

За інформацією правоохоронців, суми вкладників коливалися від восьми тисяч до одного мільйона гривень. Заволодівши грошима людей, зловмисники видалили інформацію про компанію та перестали виходити з потерпілими на зв’язок.