Запорізька АЕС опинилася на межі нового блекауту

Сьогодні, 4 квітня, внаслідок російських обстрілів відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна», через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб. Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

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Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-750кВ «Дніпровська», роботу якої нещодавно було відновлено силами українських енергетиків.

«Це вчергове загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС, адже в разі відключення цієї — останньої — лінії звʼязку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції», — додали в Енергоатомі.

У компанії вкотре наголосили, що Запорізька АЕС має негайно перейти під повний контроль України, а росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку.

Нагадаємо

Від початку російської окупації Запорізька АЕС пережила вісім повних блекаутів та один частковий — із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.