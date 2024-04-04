У четвер на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та знизився на 5 копійок у продажу. Євро у покупці втратило 2 копійки, а у продажу 5 копійок.
4 квітня 2024, 10:41
Курс валют на 4 квітня: долар та євро в банках подешевшали
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Валютний ринок
Курс долара в обмінниках в покупці втратив 3 копійки, а у продажу 2 копійки. Курс євро у покупці не змінився, а у продажу додав 7 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,10−39,50 грн. Євро купують за 42,22 грн, а продають за 42,95 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,35−39,45, євро — 42,75−42,97 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 39,15−39,17 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,45−42,46 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
На посевную гривну заготавливают заранее, то есть в марте, потому, что надо еще время на подготовку, закупку и доставку необходимого
Так, что «фактор посевной» можете уже исключить — он уже прошел, просто мы его не заметили