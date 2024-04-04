Курс валют на 4 квітня: долар та євро в банках подешевшали

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Валютний ринок

Курс долара в обмінниках в покупці втратив 3 копійки, а у продажу 2 копійки. Курс євро у покупці не змінився, а у продажу додав 7 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,10−39,50 грн. Євро купують за 42,22 грн, а продають за 42,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,35−39,45, євро — 42,75−42,97 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,15−39,17 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,45−42,46 грн/євро.