Глобальний офіс BlaBlaCar залучив 100 млн євро інвестицій, які спрямує на розвиток компанії. Також сервіс поділився своїми результатами, зокрема й в Україні. Про це повідомила пресслужба BlaBlaCar в нашій країні, пише Mezha.

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Куди спрямують інвестиції

«Завдяки цим 100 млн євро інвестицій ми зможемо реалізувати амбітну стратегію зростання, включно з кількома угодами зі злиття та поглинання (M&A), над якими ми працюємо зараз», — заявив співзасновник і генеральний директор BlaBlaCar Ніколя Брюссон.

За його словами, додаткове фінансування дозволить компанії розвивати нові проєкти, заохочувати інновації та вивчати можливості для нових придбань.

Коментуючи результати за 2023 рік, у компанії оголосили про прибуток у розмірі 253 млн євро. Це — на 29% більше, ніж у попередньому році. Уперше за 24 місяці компанія стала прибутковою і завершила 2023 рік з позитивним показником EBITDA.

Крім цього, компанія заявила, що в 2023 році послугами BlaBlaCar скористалися 80 млн пасажирів. Це на 23% більше, ніж роком раніше.

В Україні кількість зареєстрованих користувачів торік склала майже 11 млн. Це найвищий показник серед країн Центральної та Східної Європи. Для порівняння у Польщі близько 6 млн зареєстрованих користувачів, в Румунії — 1,5 млн.