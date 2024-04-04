Мільярди зумерів: найбагатші молоді люди світу

У 2024 році до глобального рейтингу доларових мільярдерів за версією Forbes увійшли 15 осіб не старше 30 років, усі вони успадкували свій статок. Про це пише Forbes.

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Рейтинг молодих мільярдерів

Цього року не лише чисельність молодих мільярдерів у глобальному рейтингу Forbes залишилася незмінною, а й багато в чому склад учасників.

Втім, кілька людей з нього вибули, зокрема Ван Цзелун, який успадкував частку в китайській хімічній компанії CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co., і Раян Бреслоу, з засновником фінтех-стартапу Bolt, який сильно просів у вартості через суперечки з інвесторами, які звинуватили підприємця у розтратах.

Натомість список молодих мільярдерів поповнився шістьма новачками. Серед них — 19-річна Лівія Войт, яка успадкувала частку в одному з найбільших світових виробників електричних двигунів WEG, та брати Захан та Фіроз Містрі, спадкоємці одного з найбагатших людей Індії. Усі 15 молодих мільярдерів зі списку 2024 року отримали своє майно від старших поколінь.

Клементе дель Веккьо (19 років), співвласник компанії — виробника окулярів Ray Ban та Oakley. Статки: $4,5 млрд. Клементе дель Веккьо отримав свій статок у 2022 році після смерті батька, Леонардо дель Веккьо, засновника найбільшого у світі виробника окулярів та лінз Luxottica.

Лівія Войт (19 років), співвласник компанії — виробника електродвигунів WEG. Статки: $1,1 млрд. Лівія Войт — молодша онука Вернера Войта, який у 1961 році заснував з партнерами компанію WEG, яка стала найбільшим виробником електричних двигунів у Латинській Америці. Лівія успадкувала частку в компанії поряд з іншими родичами.

Кім Чжун-юн (20 років), співвласник розробника онлайн-ігор Nexon. Статки: $1,4 млрд. Кім Чжун-юн успадкувала частку в холдинговій компанії NXC свого батька Кім Чжун-Чжу.

Кевін Девід Леманн (21 рік), співвласник мережі магазинів косметики dm (Drogerie Markt). Статки: $3,3 млрд. У 2017 році 14-річний Кевін Девід Леманн отримав від свого батька 50% акцій німецької мережі магазинів косметики та товарів для здоров'я dm (Drogerie Markt). До повноліття Лемана його статки залишалися під довірчим керівництвом. У 2021 році, коли Леманну виповнилося 18 років, він став наймолодшим мільярдером за версією Forbes, його статки оцінили у $3,3 млрд.

Лука дель Веккьо (22 роки), співвласник компанії — виробника окулярів Ray Ban та Oakley. Статки: $4,7 млрд. Лука — ще один син Леонардо дель Веккьо, засновника найбільшого у світі виробника окулярів та лінз Luxottica. За рік його статки зросли на $1,2 млрд.

Ремі Дассо (22 роки), співвласник авіаційного холдингу Dassault Aviation. Статки: $2,5 млрд. Ремі — правнук французького авіаційного інженера Марселя Блоха (після 1945-го змінив прізвище на Дассо). Статки родини Дассо в 2023 році оцінювалися в $28 млрд.

Кім Чжун-мін (22 роки), співвласник розробника онлайн-ігор Nexon. Статки: $1,4 млрд. Кім Чжун-мін — друга дочка корейського мільярдера Кім Чжун-Чжу.

Захан Містрі (25 років), топменеджер будівельного холдингу Shapoorji Pallonji Group. Статки: $4,9 млрд. Захан Містрі, син загиблого у вересні 2022 року в автокатастрофі ірландського бізнесмена індійського походження Сайруса Містрі, обійняв посаду директора в SC Finance.

Дора Войт де Асіс, співвласник компанії — виробника електродвигунів WEG. Статки: $1,1 млрд. Дора Войт де Асіс — старша онука співзасновника провідного світового виробника електродвигунів WEG Вернера Войта.