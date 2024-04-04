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4 квітня 2024, 10:45

Мільярди зумерів: найбагатші молоді люди світу

У 2024 році до глобального рейтингу доларових мільярдерів за версією Forbes увійшли 15 осіб не старше 30 років, усі вони успадкували свій статок. Про це пише Forbes.

Клементе дель Веккьо, співвласник компанії — виробника очок Ray Ban та OakleyВік: 19 роківДжерело стану: виробництво окулярів та лінзКраїна: ІталіяСтатки: $4,7 млрдКлементе дель Веккьо отримав свій стан у 2022 році після смерті батька, Леонардо дель Веккьо, засновника найбільшого у світі виробника окулярів та лінз Luxottica.
Фото:depositphotos

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Рейтинг молодих мільярдерів

Цього року не лише чисельність молодих мільярдерів у глобальному рейтингу Forbes залишилася незмінною, а й багато в чому склад учасників.

Втім, кілька людей з нього вибули, зокрема Ван Цзелун, який успадкував частку в китайській хімічній компанії CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co., і Раян Бреслоу, з засновником фінтех-стартапу Bolt, який сильно просів у вартості через суперечки з інвесторами, які звинуватили підприємця у розтратах.

Натомість список молодих мільярдерів поповнився шістьма новачками. Серед них — 19-річна Лівія Войт, яка успадкувала частку в одному з найбільших світових виробників електричних двигунів WEG, та брати Захан та Фіроз Містрі, спадкоємці одного з найбагатших людей Індії. Усі 15 молодих мільярдерів зі списку 2024 року отримали своє майно від старших поколінь.

Клементе дель Веккьо (19 років), співвласник компанії — виробника окулярів Ray Ban та Oakley. Статки: $4,5 млрд. Клементе дель Веккьо отримав свій статок у 2022 році після смерті батька, Леонардо дель Веккьо, засновника найбільшого у світі виробника окулярів та лінз Luxottica.

Лівія Войт (19 років), співвласник компанії — виробника електродвигунів WEG. Статки: $1,1 млрд. Лівія Войт — молодша онука Вернера Войта, який у 1961 році заснував з партнерами компанію WEG, яка стала найбільшим виробником електричних двигунів у Латинській Америці. Лівія успадкувала частку в компанії поряд з іншими родичами.

Кім Чжун-юн (20 років), співвласник розробника онлайн-ігор Nexon. Статки: $1,4 млрд. Кім Чжун-юн успадкувала частку в холдинговій компанії NXC свого батька Кім Чжун-Чжу.

Кевін Девід Леманн (21 рік), співвласник мережі магазинів косметики dm (Drogerie Markt). Статки: $3,3 млрд. У 2017 році 14-річний Кевін Девід Леманн отримав від свого батька 50% акцій німецької мережі магазинів косметики та товарів для здоров'я dm (Drogerie Markt). До повноліття Лемана його статки залишалися під довірчим керівництвом. У 2021 році, коли Леманну виповнилося 18 років, він став наймолодшим мільярдером за версією Forbes, його статки оцінили у $3,3 млрд.

Лука дель Веккьо (22 роки), співвласник компанії — виробника окулярів Ray Ban та Oakley. Статки: $4,7 млрд. Лука — ще один син Леонардо дель Веккьо, засновника найбільшого у світі виробника окулярів та лінз Luxottica. За рік його статки зросли на $1,2 млрд.

Ремі Дассо (22 роки), співвласник авіаційного холдингу Dassault Aviation. Статки: $2,5 млрд. Ремі — правнук французького авіаційного інженера Марселя Блоха (після 1945-го змінив прізвище на Дассо). Статки родини Дассо в 2023 році оцінювалися в $28 млрд.

Кім Чжун-мін (22 роки), співвласник розробника онлайн-ігор Nexon. Статки: $1,4 млрд. Кім Чжун-мін — друга дочка корейського мільярдера Кім Чжун-Чжу.

Захан Містрі (25 років), топменеджер будівельного холдингу Shapoorji Pallonji Group. Статки: $4,9 млрд. Захан Містрі, син загиблого у вересні 2022 року в автокатастрофі ірландського бізнесмена індійського походження Сайруса Містрі, обійняв посаду директора в SC Finance.

Дора Войт де Асіс, співвласник компанії — виробника електродвигунів WEG. Статки: $1,1 млрд. Дора Войт де Асіс — старша онука співзасновника провідного світового виробника електродвигунів WEG Вернера Войта.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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potator
potator
4 квітня 2024, 11:26
#
Какой же дедушка не любит своих внучат.Если дедушка конечно не  ***
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