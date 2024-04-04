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4 квітня 2024, 9:39

Капіталізація стейблкоїнів перевищила $155 млрд

Пропозиція стейблкоїнів продовжує зростати, незважаючи на уповільнення ралі біткоїна. Сукупний обсяг пропозиції трьох основних стейблкоїнів — Tether USD, USD Coin та Dai — досяг $141,42 млрд, що є найвищим показником із травня 2022 року. Загальна капіталізація стейблкоїнів досягла позначки $155,5 млрд, за даними The Block.

Пропозиція стейблкоїнів продовжує зростати, незважаючи на уповільнення ралі біткоїна.

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Як правило, стейблкоїни виступають інструментом для покупки криптовалют на спотовому ринку та для торгівлі деривативами.

Станом на квітень 2024 року USDT є третім за величиною криптоактивом (після біткоїну та Ethereum) та стейблкоїном номер один із ринковою капіталізацією близько $105 млрд.

Серед інших популярних стейблкоїнів — USDC та DAI, капіталізація яких становить $32 млрд і $4,9 млрд відповідно. Стейблкоїни часто розглядаються як джерело фінансування покупок інших токенів і виступають паливом для ралі на ринку криптовалют.

Що таке стейблкоїни

Криптовалютні токени, курс яких прив'язаний до будь-якого активу, наприклад, до долара, євро або унції золота. Їхні резерви забезпечені реальними активами — фіатними валютами, цінними паперами, дорогоцінними металами тощо. Найбільший по капіталізації стейблкоїн — Tether USD (USDT), його емітентом виступає компанія Tether Limited.

Джерело: Мінфін
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