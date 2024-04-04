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4 квітня 2024, 8:49

«єОселя»: з початку року українці взяли іпотечних кредитів на майже 4 мільярди

Від початку 2024 року за програмою «єОселя» українці взяли кредити на придбання майже 2 300 квартир та 50 приватних будинків на загальну суму у майже 4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Від початку 2024 року за програмою «єОселя» українці взяли кредити на придбання майже 2 300 квартир та 50 приватних будинків на загальну суму у майже 4 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Скільки видано кредитів

Зазначається, що загальна сума виданих іпотечних кредитів за 2024 рік — майже 4 млрд грн. Крім того, 25% кредитів було видано на купівлю житла першого продажу.

За словами заступниці міністра економіки Надії Бігун, 2 300 українських родин придбають квартири, 50 родин — приватні будинки. Третина з них взяли кредити за умовами масової іпотеки — під 7%, що є доступною для всіх українців, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 234 кредити на 388 млн грн, серед яких:

  • кредити під 3% отримали 110 військовослужбовців та силовиків, 16 педагогів, 23 медики та 10 науковців;
  • кредити під 7% отримали 61 українець без власного житла, 4 ВПО та 10 ветеранів.

Де беруть більше кредитів

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (160 кредитів) та у забудовника (56). Також 18 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, який будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

  • Київської області — 62;
  • міста Києва — 39;
  • Львівської області — 21;
  • Одеської області — 17;
  • Івано-Франківської області — 16.

Загалом від початку дії програми кредити вже отримали 8 670 родин на 13,3 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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