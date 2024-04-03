В Україні створили аналог депозитарної системи для обліку часток у ТОВ та ТДВ

В Україні з березня 2024 року почала працювати альтернативна система обліку часток товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) і товариств із додатковою відповідальністю (ТДВ). Про це повідомила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

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Якщо раніше облік часток забезпечував Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), то тепер за бажанням власники ТОВ і ТДВ можуть перевести облік часток у центральний депозитарій — ПАТ «Національний депозитарій України».

«Запровадження механізму обліку часток ТОВ та ТДВ через облікову систему часток Центрального депозитарію є революційним нововведенням», — пояснила важливість такого кроку членкиня правління Національного депозитарію Марина Адамовська.

Депозитарій — це професійний учасник ринку цінних паперів, основна функція якого — облік прав власності на активи, такі як акції, облігації. Частки товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю не є цінними паперами та не підлягають обов'язковому обліку у центральному депозитарії.