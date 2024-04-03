Цьогоріч банки сплатили майже 50 млн податку на прибуток

Банки йдуть на рекорд зі сплати податку на прибуток. З початку року заплатили 50 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

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Банки сплатили 49,7 млрд грн податку на прибуток у січні-березні 2024 року, з них лише у березні — 23,5 млрд грн.

За 2023 рік українські банки сплатили 73,5 млрд грн податку на прибуток, що у 10 разів більше, ніж за 2022 рік, та в 11,5 раза більше, ніж у 2021 році. Восени 2023 року Україна була змушена запровадити оподаткування надприбутків банків за підвищеними ставками. На 2023 рік ставка становила 50%, на 2024-й її знизили до 25%.

Загалом до держбюджету надійшло 60 млрд грн податку на прибуток підприємств та банків минулого місяця.