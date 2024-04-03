До закриття міжбанку курс долара впав на 11 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 11 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
3 квітня 2024, 17:29
Курс валют на вечір 3 квітня: євро та долар впали на міжбанку
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Відкриття 3 квітня
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Закриття 3 квітня
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Зміни
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39,32/39,34
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39,15/39,17
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17/17
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42,35/42,36
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42,24/42,26
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11/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,10−39,55 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,90 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,38−39,47, євро — 42,75−42,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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