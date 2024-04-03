Акції Intel падають через збитки у виробництві чіпів

Акції компанії Intel впали на 5% до початку торгів 3 квітня, оскільки збитки від виробництва чіпів на замовлення сигналізують, що компанії знадобляться роки, щоб наздогнати прибутковість тайванської Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Про це повідомляє агентство Reuters.

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2 квітня Intel оприлюднила нову фінансову інформацію щодо свого підрозділу з виробництва чіпів на замовлення. Компанія повідомила про операційні збитки в розмірі 7 мільярдів доларів США у 2023 році порівняно з 5,2 мільярда доларів у 2022 році.

«Ми очікували, що економіка виробництва чіпів на замовлення буде поганою, і вона справді погана. Імовірно, попереду нас ще декілька років серйозних зустрічних вітрів», — сказав аналітик Bernstein Стейсі Раcгон.

Якщо падіння акцій до закриття торгів збережеться, Intel втратить понад 9 мільярдів доларів ринкової вартості.

Компанія витратила мільярди доларів, щоб повернути собі звання провідного виробника найсучасніших чіпів. Цю позицію вона втратила на користь Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), яка зараз є найбільшим у світі виробником чіпів на замовлення.

Станом на 30 грудня 2023 року капітальні інвестиції американського виробника чіпів, класифіковані як «будівництво в процесі», становили 43,4 мільярда доларів США порівняно з 36,7 мільярда доларів роком раніше.

Intel також планує витратити 100 мільярдів доларів на заводи у чотирьох штатах США, частково за рахунок фінансування згідно із законом США про виробництво чіпів.

Генеральний директор Pat Gelsinger заявив, що операційні збитки від виробництва чіпів на замовлення досягнуть піку у 2024 році, перш ніж вийти у беззбитковий стан приблизно до 2027 року. Цей підрозділ становив близько 35% загального чистого доходу Intel у 2023 році.