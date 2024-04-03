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3 квітня 2024, 18:10

Акції Intel падають через збитки у виробництві чіпів

Акції компанії Intel впали на 5% до початку торгів 3 квітня, оскільки збитки від виробництва чіпів на замовлення сигналізують, що компанії знадобляться роки, щоб наздогнати прибутковість тайванської Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Про це повідомляє агентство Reuters.

Акції компанії Intel впали на 5% до початку торгів 3 квітня, оскільки збитки від виробництва чіпів на замовлення сигналізують, що компанії знадобляться роки, щоб наздогнати прибутковість тайванської Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

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2 квітня Intel оприлюднила нову фінансову інформацію щодо свого підрозділу з виробництва чіпів на замовлення. Компанія повідомила про операційні збитки в розмірі 7 мільярдів доларів США у 2023 році порівняно з 5,2 мільярда доларів у 2022 році.

«Ми очікували, що економіка виробництва чіпів на замовлення буде поганою, і вона справді погана. Імовірно, попереду нас ще декілька років серйозних зустрічних вітрів», — сказав аналітик Bernstein Стейсі Раcгон.

Якщо падіння акцій до закриття торгів збережеться, Intel втратить понад 9 мільярдів доларів ринкової вартості.

Компанія витратила мільярди доларів, щоб повернути собі звання провідного виробника найсучасніших чіпів. Цю позицію вона втратила на користь Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), яка зараз є найбільшим у світі виробником чіпів на замовлення.

Станом на 30 грудня 2023 року капітальні інвестиції американського виробника чіпів, класифіковані як «будівництво в процесі», становили 43,4 мільярда доларів США порівняно з 36,7 мільярда доларів роком раніше.

Intel також планує витратити 100 мільярдів доларів на заводи у чотирьох штатах США, частково за рахунок фінансування згідно із законом США про виробництво чіпів.

Генеральний директор Pat Gelsinger заявив, що операційні збитки від виробництва чіпів на замовлення досягнуть піку у 2024 році, перш ніж вийти у беззбитковий стан приблизно до 2027 року. Цей підрозділ становив близько 35% загального чистого доходу Intel у 2023 році.

Джерело: Мінфін
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