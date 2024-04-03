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3 квітня 2024, 17:46

Литва запровадить режим ліцензування криптокомпаній до червня 2025 року

Литва планує впровадити нормативно-правову базу і механізм ліцензування контрагентів у сфері криптоактивів до червня 2025 року. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив член ради правління Банку Литви Симонас Крепшта, пише Incrypted.

Литва планує впровадити нормативно-правову базу і механізм ліцензування контрагентів у сфері криптоактивів до червня 2025 року.
Член ради правління Банку Литви Симонас Крепшта

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Що відомо

За його словами, регулятор почне підготовку процесу в липні 2024 року, за шість місяців до набуття чинності регламенту MiCA в ЄС.

У Литві зареєстровано близько 580 компаній, які надають послуги у сфері криптоактивів, зазначив Крепшта. При цьому, за його словами, далеко не всі контрагенти зможуть отримати дозвіл надалі.

Представник регулятора очікує, що частина компаній вимушено піде з ринку під тиском високих вимог.

«Криптоіндустрія зазнала невдачі в слаборегульованому середовищі. У нас є досить багато прикладів цього, у США, країнах Європі, Литві. Ми бачили чимало банкрутств, випадків шахрайства та іншого, що стало справжнім ударом для галузі», — пояснив Крепшта курс на посилення нагляду.

При цьому він припустив, що деяким із контрагентів, які вже зареєструвалися в інших країнах ЄС, може не знадобитися ліцензія від влади Литви.

Він також заявив, що регулятор веде підготовку своїх співробітників, щоб ті розуміли принципи роботи сфери та компаній у ній.

Джерело: Мінфін
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