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3 квітня 2024, 17:10

Фінляндія готує новий пакет допомоги Україні на 188 млн євро

Фінляндія надасть Україні 23-й пакет військової допомоги. Його вартість становитиме 188 млн євро. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, передає РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію з президентом України Володимиром Зеленським.

Фінляндія надасть Україні 23-й пакет військової допомоги.
Фото: president.gov.ua

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Допомога Фінляндії

«Тепер маємо 23 пакет допомоги Україні. Урядова ухвала була того тижня. 23-й пакет вартістю 188 млн євро. І здебільшого це військова допомога. Там є і ППО системи і також боєзапас артилерійський великих калібрів серед іншого. І це наша підтримка Україні», — заявив він.

При цьому Стубб додав, що Фінляндія поки надала 2 млрд євро військової допомоги та ще 700 тисяч євро гуманітарної допомоги.

«Отже, ми маємо десь 900 млн щорічно, якщо розкласти на 3 роки. І ця підтримка триватиме. Цей 23 пакет — це те, що допомагає задовольнити потреби. Так виразно мені подав їх український президент у нашій розмові», — додав він.

Джерело: Мінфін
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