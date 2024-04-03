Alibaba викупила власні акції на $4,8 млрд у четвертому фінкварталі

Китайський інтернет-гігант Alibaba Group Holding Ltd. викупив 524 млн власних акцій (еквівалент 65 млн ADS) на загальну суму $4,8 млрд у четвертому фінансовому кварталі, що завершився 31 березня, йдеться у повідомленні компанії.

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Деталі

Папери Alibaba обертаються в США та Гонконгу, і викуп акцій здійснювався на обох ринках.

Квартальний обсяг buyback був більшим лише в липні-вересні 2021 року, коли він склав $5,1 млрд.

За весь минулий фінрік Alibaba викупила 1,249 млрд акцій (еквівалент 156 млн ADS) на $12,5 млрд.

У лютому 2024 року компанія повідомила, що її рада директорів схвалила збільшення обсягу програми buyback на $25 млрд. Програма діятиме до кінця березня 2027 року.

Акції Alibaba у Гонконгу в середу втрачають у ціні 0,9%. З початку поточного року їхня вартість знизилася на 7%, а за останні 12 місяців — на 26,4%.