Акції Tesla впали на 5% після провалу з постачанням у першому кварталі

Постачання Tesla у першому кварталі не виправдали очікувань і не дотяглися до показника у четвертому кварталі, також впавши порівняно з роком раніше, що призвело до падіння акцій компанії на 5%, пише Yahoo.

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Що не так з постачанням

Раніше Tesla попередила, що темпи зростання її поставок будуть помітно нижчими, ніж у 2023 році.

Зокрема, за перший квартал Tesla поставила 386 810 електрокарів по всьому світу, що нижче за оцінки Bloomberg 449 080.

Обсяг виробництва Tesla також упав — 433 371 автомобіль, тоді як прогнозувалося виробництво 452 976 автомобілів.

Водночас у четвертому кварталі минулого року було поставлено 484 тисячі автомобілів. А в першому кварталі минулого року Tesla поставила 423 тисячі автомобілів. Таким чином, це було перше щорічне зниження постачання у першому кварталі з 2020 року.

Інвестори розглядають це як поворотний момент в історії Tesla, якій доведеться надолужити втрачене. Інакше компанії Маска чекають похмурі дні.

Компанія виробила 412376 автомобілів Model 3 і Model Y і поставила 369783 автомобіля. Виробництво інших моделей, включаючи Cybertruck, а також дорожчих Model S та Model X, склало 20 995 штук, при цьому постачання склало 17 027 штук.