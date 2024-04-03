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3 квітня 2024, 16:05

Інфляція в єврозоні несподівано сповільнилася, підкріпивши очікування на зниження ставок ЄЦБ

Інфляція в зоні євро несподівано сповільнилася в березні, зміцнивши очікування на те, що Європейський центральний банк почне знижувати вартість запозичень, яка зараз перебуває на рекордних максимумах. Про це пише Reuters.

Інфляція в зоні євро несподівано сповільнилася в березні, зміцнивши очікування на те, що Європейський центральний банк почне знижувати вартість запозичень, яка зараз перебуває на рекордних максимумах.

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Споживчі ціни в 20 країнах валютного блоку за березень зросли на 2,4% у річному вираженні, згідно з попередніми даними статистичного агентства Eurostat.

Аналітики очікували, що показник залишиться на колишньому рівні 2,6%, але уповільнення цін на харчі, енергоносії та промислові товари штовхнуло загальний індекс униз. Базова інфляція — показник, який ЄЦБ використовує як барометр стійкості цінового тиску — тим часом сповільнилася до 2,9% з 3,1%, нижче за прогноз у 3,0%, свідчать дані Eurostat.

Однак інфляція в секторі послуг вже кілька місяців тримається на рівні 4,0%, вказуючи на тиск порівняно різкого зростання зарплат, що зберігається, на ціни в цьому сегменті.

Грошові ринки практично не очікують зниження ставки на запланованому на 11 квітня засіданні ЄЦБ і повністю закладають у позиції можливість такого кроку в червні, за яким, як очікується, підуть цього року ще два чи три зниження ставки.

Тим часом рівень безробіття в єврозоні в лютому залишився на рекордно низькому рівні в 6,5%, згідно з іншим звітом Eurostat, що свідчить про вкрай стислий ринок праці.

Джерело: Мінфін
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