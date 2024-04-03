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3 квітня 2024, 15:38

Столтенберг пропонує створити фонд для України на $100 мільярдів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд внесків на суму $100 млрд протягом п’яти років для України в межах пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні. Про це пише Bloomberg.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд внесків на суму $100 млрд протягом п’яти років для України в межах пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні.

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Члени НАТО все ще обговорюють пропозицію Столтенберга і механізми розподілу внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі.

Співрозмовники агентства припускають, що пропозиція, швидше за все, зміниться до того, як союзники дійдуть згоди.

Як частина пакета, НАТО також може перебрати на себе оперативні обов'язки очолюваної США контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»), яка координує постачання Києву зброї, вважають джерела.

З верховним головнокомандувачем НАТО генералом Крісом Каволі на чолі такий крок може захистити цю структуру від будь-яких політичних змін, які можуть відбутися після виборів у США.

У НАТО і Білому домі не відповіли на запити щодо коментаря.

Якщо союзники підтримають пропозицію Столтенберга, це означатиме зміну парадигми Альянсу, який раніше дистанціювався від дій, які могли бути сприйняти як втягування в ширшу війну з росією, на більш активну допомогу Україні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
3 квітня 2024, 15:43
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Ето, тот кто живёт в доме где баня больше…. Скромность украшает…
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0
energy1
energy1
3 квітня 2024, 16:07
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Цих грошей нам ледве-ледве вистачатиме, щоб відтягнути дефолт. Див. попередню статтю про те, що дефіцит держбюджету України за підсумками 1-го кварталу 2024р. оцінюється у 197 млрд грн, зокрема у березні він сягнув 103 млрд грн. — дані Держказначейства.
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+15
Riojas
Riojas
3 квітня 2024, 16:14
#
Судя по всему, эти деньги будут только на поставку оружия
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