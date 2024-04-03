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3 квітня 2024, 15:14

Ціни на нафту зросли на тлі побоювань щодо постачання

Ціни на нафту зросли через занепокоєння інвесторів щодо постачання сирої нафти та палива. Причиною занепокоєння є українські атаки на російські НПЗ та можливості ескалації конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціни на нафту зросли через занепокоєння інвесторів щодо постачання сирої нафти та палива.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 17 центів, до 89,09 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 7 центів, або 0,08%, до 85,22 доларів за барель.

Обидва сорти нафти — Brent і WTI — піднялися на 1,7% під час попередньої сесії, досягнувши найвищого показника з жовтня.

Ціни різко зросли після того, як чергова атака українського безпілотника на російський нафтопереробний завод загрожувала вивести з ладу ще більшу частину переробних потужностей країни, скоротивши виробництво бензину та дизельного палива. росія є одним із трьох найбільших світових виробників нафти та одним із найбільших експортерів нафтопродуктів.

Інвестори також стурбовані тим, що можлива відплата Ірану Ізраїлю за атаку, яка забрала життя високопоставлених військових, може призвести до перебоїв із постачанням у цьому ключовому регіоні видобутку на Близькому Сході. Іран, який підтримує бойовиків ХАМАС, що воюють з Ізраїлем у Газі, є третім за величиною виробником нафти серед країн-членів ОПЕК (Організації країн-експортерів нафти).

Джерело: Мінфін
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